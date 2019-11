Flamengo Fla recebe taça nesta quarta no Maracanã; rodada tem ainda 5 jogos

Depois do título, a comemoração. Nesta quarta-feira, a torcida do Flamengo tem um encontro marcado com o elenco campeão do Brasileirão 2019. No Maracanã, o Rubro-negro enfrenta o Ceará, às 20h30 (MS) e depois da partida receberá a taça do Campeonato Brasileiro.

Como tem sido praxe no Campeonato Brasileiro, o troféu será entregue na primeira partida dentro de casa após a confirmação do título. A cerimônia será celebrada no próprio gramado do Maracanã, depois do apito final, com entrega do troféu e das medalhas para atletas e comissão técnica.

O Flamengo garantiu o seu título do Brasileirão no último fim de semana, mesmo sem entrar em campo. Como já havia atuado na rodada, em jogo antecipado com o Vasco, o Fla foi campeão graças à derrota do Palmeiras para o Grêmio por 2 a 1.

Essa é a segunda vez no período de pontos corridos que o Flamengo conquista o Campeonato Brasileiro. Diferente de 2009, porém, o Rubro-negro dessa vez conquistou o título de forma antecipada e terá muito tempo para comemorar ao lado de seu torcedor.

Veja os outros jogos da rodada:

18h30 - Chapecoense x Botafogo - Arena Condá (SC)

18h30 - Internacional x Goiás - Beira-Rio (RS)

20h - Bahia x Atlético-MG - Arena Fonte Nova (BA)

20h30 - Athlético-PR x Grâmio - Arena da Baixada (PR)

20h30 - Corinthians x Avaí - Arena Corinthians (SP)