Polícia flagrada pelo DOF levando haxixe para São Paulo Jovem estava em um ônibus de passageiros que saiu de Ponta Porã seguia para Sorocaba

Adolescente levaria 3 quilos de Haxixe para o interior de SP Foto: Divulgação/DOF

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam uma adolescente de 17 anos de idade transportando três volumes prensados de uma substância entorpecente conhecida como haxixe, com peso de três quilos. O flagrante foi na tarde dessa quinta-feira (17).

A apreensão ocorreu próximo a Ponta Porã durante abordagem a um ônibus de passageiros que seguia para Campo Grande. Durante a vistoria no compartimento de bagagens, os policiais localizaram o entorpecente em uma mala. A adolescente disse que foi contratada para pegar a droga na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e entregar no terminal Rodoviário de Sorocaba (SP).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, onde o Conselho Tutelar local foi acionado.