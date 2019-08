Flagra Flagrado com celular furtado de bolsa em ônibus diz que aparelho é da mãe Furto ocorreu no coletivo que faz a linha 080-General Osório

Jovem de 22 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal nesta terça-feira (20), depois de furtar o celular de uma mulher de 73 anos dentro de um ônibus de transporte público. Ao ser flagrado com o aparelho, disse que pertencia à mãe.

Segundo boletim de ocorrência, a equipe foi acionada por testemunhas informando que o suspeito havia subtraído o aparelho no coletivo que fazia a linha 080-General Osório. A denúncia era de que o rapaz estaria no veículo 071-Terminal Júlio de Castilhos, onde ele foi abordado.

Inicialmente, disse que o celular pertencia à mãe e que só continha fotos dela. No entanto, foi constatado que o aparelho tinha um adesivo na capa com o mesmo número do chip. O suspeito passou a entrar em contradições e chegou a alegar que havia encontrado na rua.

Os guardas então pegaram o celular e entraram em contato com a vítima que deu detalhes do crime, momento que o rapaz confessou o crime.