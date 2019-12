Polícia Flagrado com pistola diz que comprou arma depois de ter sofrido sequestro Estava evadido do sistema prisional

A arma foi apreendida

Rapaz de 23 anos foi detido na noite de domingo (1º) em Amambai, cidade distante 352 quilômetros de Campo Grande, com uma pistola que disse ter comprado para se defender. Evadido do sistema prisional, Flávio Miranda disse aos policiais que foi sequestrado e espancado dias antes.

Conforme os policiais da 3ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar), equipe fazia rondas pela região central quando viu Flávio andando a pé. Ele olhava a todo momento para trás e ainda fazia movimentos, como se estivesse escondendo algo na cintura.

Foi feita abordagem e os militares encontraram a pistola Jericho 9mm com carregador e munições com o rapaz. Ele estava evadido do regime semiaberto e disse que comprou a arma para se defender, já que dias antes foi sequestrado e espancado por um grupo de homens.

Flávio acabou preso por posse ou porte ilegal de arma de fogo.