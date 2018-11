'Vovô do Tráfico' Flagrado, 'Vovô do Tráfico' oferece R$ 1 mil para não ser preso Idoso era figura conhecida entre viciados da região

Procurado há tempos pela polícia, o 'Vovô do tráfico', homem de 61 anos conhecido pelo comércio ilegal de drogas na região da Antiga Rodoviária, no centro, foi preso na tarde do último domingo (19). O detalhe: para tentar escapar do flagrante, o suspeito ofereceu R$ 1 mil aos policiais municipais, a antiga Guarda Civil Metropolitana, para ser solto.

A figura do idoso revendedor de drogas na área já era de conhecimento dos frequentadores do degradado local da região central de Campo Grande. Sempre com um Uno branco, com placas de Cuiabá (MT)sua chegada causava certa euforia aos viciados.

Pois neste domingo, as vendas foram encerradas. O 'Vovô' acabou abordado pelos ex-GCMs no momento em que aguardava a aproximação de clientes. Junto com ele foram encontrados R$ 245 em dinheiro, além de porções de R$ 5 e R$ 10 de cocaína, escondidas dentro da caixa de óculos no porta luvas.

Sem chances de reverter o flagrante, o idoso tentou a cartada final, o suborno, o que foi negado de imediato pelos agentes públicos.

Com as esperanças perdidas então, o 'Vovô' teve de se contentar em ir para a delegacia de plantão do Centro, onde foi indiciado por tráfico e estava preso até preso até a publicação desta reportagem.