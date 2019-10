Flamengo Flamengo pode ganhar o Brasileiro e a Libertadores no mesmo fim de semana

O Flamengo pode ser campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro no mesmo final de semana. Com a classificação da equipe à final da competição continental e o adiantamento do clássico contra o Vasco, os Rubro-Negros têm a chance de levantar a taça no dia 23, no Chile, e ainda confirmar o heptacampeonato nacional sem nem entrar em campo no dia 24. As informações são do Meia Hora.

O Fla terá 21 pontos em disputa antes de entrar em campo contra o River e pode chegar aos 85 caso vença todos os confrontos. Se o Palmeiras vencer 10 jogos, mas perder uma das partidas no percurso, o máximo de diferença que poderá tirar é 12 pontos nas quatro últimas rodadas após a final da Libertadores. A distância, que atualmente é de 10, seria de 13 e, portanto, irreversível.

Até a decisão em Santiago, contra o River Plate (ARG), o Flamengo terá CSA (27/10), Goiás (31/10), Corinthians (03/11), Botafogo (7/11), Bahia (10/11), Vasco (em rodada adiantada, dia 13/11) e Grêmio (16/11). O técnico Jorge Jesus, inclusive, poderá usar alguns desses duelos para descansar jogadores importantes na fase decisiva da temporada.

– Foi uma noite mágica. Fizemos um grande jogo. Festa inimaginável pela torcida. Mosaico, até o fim, ficou marcado. Falamos que faríamos isso. Não ganhamos ainda, estamos perto, felizes pela classificação e o pensamento máximo nessa final. Teremos jogos importantes para chegar com confiança a essa final. Para realizar o sonho da torcida e o nosso também – disse Everton Ribeiro.

O Flamengo chegou à final da Libertadores após uma goleada por 5 a 0 contra o Grêmio, no Maracanã. No Campeonato Brasileiro, a equipe tem 10 pontos de distância para o Palmeiras, segundo colocado, e 13 para o Santos, terceiro.