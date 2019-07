Neymar Flamengo tem possibilidade de contratar Neymar, afirma canal de TV Negociação, no entanto, seria bem complicada

Ainda em busca de reforços para o ataque, o Flamengo teria iniciado conversas com Neymar. De acordo com os jornalistas Marcelo Bechler e Bruno Formiga do canal "Esporte Interativo", existe uma possibilidade do acerto, mas a negociação seria bastante complicada.

Jorge Jesus havia pedido um reforço para o atacante do Flamengo. No entanto, a posição que o técnico gostaria de contar era de um centroavante. O clube carioca ainda não fechou totalmente o seu elenco para a temporada.

Insatisfeito no PSG, Neymar ainda parece distante de conseguir deixar o clube francês. As negociações com o Barcelona não avançaram por conta do alto valor pedido pela sua equipe atual.