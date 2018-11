Renato Gaúcho Flamengo trabalha para tirar Renato Gaúcho do Grêmio

O Flamengo vive um clima de indefinição em relação à próxima temporada por que no dia 8 de dezembro acontecerá a eleição que vai definir o próximo presidente. Eduardo Bandeira de Mello, já no segundo mandato, não pode concorrer. Assim, um novo modelo de gestão vai assumir o clube. Porém, uma certeza existe nos corredores da Gávea: o Rubro-Negro já está trabalhando no sentido de tirar Renato Gaúcho do Grêmio para que ele possa ocupar a vaga de Dorival Júnior, que não deverá permanecer.

Candidato da situação, com o apoio do atual presidente, Ricardo Lomba, que é o vice-presidente de futebol na atual gestão e que integra a chapa rosa, e Rodolfo Landim, da chapa roxa, tratado como principal nome da oposição, já estariam em negociação com o treinador do Tricolor Gaúcho.

Renato Gaúcho deu uma dica de quais bases salariais fechariam o acordo e as duas chapas não viram grandes problemas para o orçamento do clube. O treinador, porém, não quer abrir negociações antes de terminar a participação do Grêmio no Campeonato Brasileiro e de conversar com os dirigentes do clube gaúcho. Antes de anunciar Dorival, no final de setembro, os dirigentes do clube carioca chegaram a procurar Renato, que preferiu permanecer no clube do Rio Grande do Sul.

Caso aconteça uma zebra na eleição e José Carlos Peruano, da Chapa Amarela, ou Marcelo Vargas, da Chapa Branca, assuma o cargo, Renato Gaúcho pode ser deixado de lado. O segundo disse que ainda não definiu um treinador, enquanto que Peruano pretende acertar com Marcelo Cabo, que conduziu o CSA para a elite do futebol nacional. O time alagoano foi vice-campeão da Série B do Brasileirão.

A relutância de Renato em aceitar a proposta do Grêmio para renovar seu contrato, indica que o ex-jogador está considerando uma mudança de ares. A imprensa gaúcha, inclusive, já dá como certa a saída do treinador, e que o mesmo deverá comunicar sua decisão à diretoria gremista em reunião marcada para esta quinta.

Ainda com Dorival no comando, o Flamengo se despede do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 19h(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), onde enfrentará o Atlético-PR. O time que pega o Furacão será definido nas últimas atividades da semana, mas a única alteração em relação aos 2 a 0 sobre o Cruzeiro deverá ser a entrada de Lucas Paquetá na vaga do volante colombiano Gustavo Cuéllar, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Será a despedida de Paquetá, negociado com o Milan da Itália. Nesta quinta-feira o plantel volta a trabalhar na parte da manhã.