Flávio Bolsonaro Flávio Bolsonaro tenta esvaziar CPI da Lava Toga Flávio chegou a subir o tom com correligionários

Flávio Bolsonaro está tentando esvaziar a CPI da Lava Toga. É o que diz o site de direita, O Antagonista.

Segundo a publicação, pelo menos dois senadores receberam a ligação do filho do presidente pedindo a retirada da assinatura no requerimento que tenta, pela terceira vez, criar a investigação.

“Com integrantes do PSL, Flávio chegou a subir o tom”, continua O Antagonista.