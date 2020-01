CAMPO GRANDE Flex Park notifica veículo sem cidadão ter ido até rua e usado parquímetro Motorista diz que empresa errou até mesmo o modelo do seu carro

Foto: Reprodução

Uma notificação gerada na última segunda-feira (6), pela Flex Park, empresa responsável pelo Estacionamento Rotativo Eletrônico em Campo Grande, gerou curiosidade em um campo-grandense que relatou ao MS Notícias, que ele foi notificado, sem nunca ter ido até um estacionamento na Rua Maracaju. Ainda segundo o popular, seu carro, que é modelo Honda Civic, estava registrado na notificação como sendo um Fiat.

O cidadão ficou sabendo da notificação de um jeito ainda mais curioso. Na terça-feira (7), pela manhã, o condutor foi ao centro de Campo Grande, resolver um problema pessoal, e assim que ele estacionou seu veículo, uma funcionária do parquímetro o abordou, oferecendo que ele colocasse crédito em sua conta Flex Park, que desse modo, ela cancelaria uma notificação registrada junto ao seu veículo de 10 horas de estacionamento. Ele aceitou a oferta e pagou R$ 24, para regularizar, e trouxe o impresso ao site. "Eu liguei lá depois e queriam até me devolver o dinheiro, mas nem é pelo o dinheiro, é pela situacão. Imagina quantos casos como esse acontecem?", comentou o motorista que pediu para ter o nome preservado.

A fim de averiguar a situação, o MS Notícias entrou em contato com o diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Janine de Lima Bruno, para saber se já foram registradas reclamações dessa natureza em torno do serviço. Janine disse desconhecer reclamações sobre o ocorrido. ‘‘O que os funcionários do parquímetro estão autorizados a fazer é notificar; sobre essa outra situação não temos reclamações”, disse. A Agetran é responsável por fiscalizar o trabalho realizado pela Flex Park.

Segundo o Órgão de Defesa do Consumidor (Procon) municipal, a empresa não possuiu registro de reclamações recentes na Capital. No entanto, o cidadão diz ter se sentido ''coagido''. A reportagem tentou inúmeras vezes contato por meio de telefone com a Flex Park para pedir um posicionamento da empresa, mas em todas as tentativas, responderam que a gerente da empresa não estava e pediram para retornar mais tarde. Não conseguindo contato, o espaço fica aberto para respostas.