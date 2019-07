Brasileirão Fluminense e Ceará encerram rodada do Brasileirão nesta noite Adversários entram em campo precisando se afastar da zona de rebaixamento para a Série B

A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro de futebol será encerrada na noite desta segunda-feira (15) com o duelo envolvendo Fluminense x Ceará. A partida está marcada para as 19h (de MS) no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Os dois entram em campo com a missão de se afastar da zona de rebaixamento. O Tricolor, com 8 pontos, é o 17º colocado, enquanto o Alvinegro está em 14º, com 10 pontos.

O Tricolor deve começar a partida com Agenor; Gilberto, Digão, Nino e Caio Henrique; Yuri Lima, Daniel, Paulo Henrique Ganso, Yony González e João Pedro; Pedro.

Já o provável time titular do Ceará conta com Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alves, Valdo e João Lucas; Fabinho, Ricardinho e Thiago Galhardo; Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Felippe Cardoso.

O Brasileirão retornou no sábado com as vitórias do Grêmio sobre o Vasco, por 2 a 1, do Fortaleza sobre o Avaí, por 2 a 0, e do Santos, fora de casa, sobre o Bahia, por 1 a 0. São Paulo e Palmeiras empataram por 1 a 1. No domingo o Flamengo goleou o Goiás por 6 a 1. O Corinthians bateu o CSA por 1 a 0, mesmo resultado da derrota do Internacional para o Athletico-PR. Cruzeiro e Botafogo empataram sem gols. O Atlético-MG derrotou a Chapecoense por 2 a 1.

Confira abaixo a classificação atualizada do Brasileirão

1º Palmeiras – 26 pontos

2º Santos – 23

3º Flamengo – 20

4º Atlético-MG – 19

5º Internacional – 16

6º Botafogo – 16

7º Goiás – 15

8º Corinthians – 15

9º São Paulo – 15

10º Grêmio – 14

11 Bahia – 14

12º Athletico-PR – 13

13º Fortaleza – 13

14º Ceará – 10

15º Vasco – 9

16º Cruzeiro – 9

17º Fluminense – 8

18º Chapecoense – 8

19º CSA – 6

20º Avaí – 4