Remarcado Fluminense e Luverdense é remarcado por conta das fortes chuvas no RJ

A partida entre Fluminense e Luverdense, pela Terceira Fase da Copa do Brasil, foi remarcada para esta quarta-feira (10), 18h15 (MS), no Maracanã. Em decorrências das fortes chuvas que vêm atingindo a cidade do Rio de Janeiro, a Diretoria de Competições da CBF decidiu fazer essa alteração na tabela.

O local e horário do confronto estão mantidos.

No jogo de ida, disputado no último dia 3, em Lucas do Rio Verde (MT), os times empataram em 0 a 0. Nova igualdade com qualquer número de gols (0 a 0, 1 a 1, 2 a 2) leva a decisão da vaga para os pênaltis.

Quem vencer avança para a quarta fase. A equipe de arbitragem para Fluminense e Luverdense também será a mesma já prevista pelo sorteio: Rodrigo Ferreira e os assistentes Helton Nunes e Alex Santos, todos de Santa Catarina. O quarto árbitro será João Batista Arruda (RJ).

Situação no RJ

Desde a noite desta segunda-feira (8), o Centro de Operações (COR) da Prefeitura do Rio de Janeiro iniciou o protocolo de estágio de crise devido ao temporal que assola vários bairros cariocas. A CBF segue monitorando o panorama.