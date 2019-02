Fluminense Fluminense estreia contra chilenos hoje na Sul-Americana

Último brasileiro a estrear na Copa Sul-Americana 2019, o Fluminense entra em campo nesta terça-feira (26/2), pelo jogo de ida da primeira fase da competição. Em casa, o Tricolor recebe o Antofagasta-CHI de olho na vantagem para o confronto da volta. A bola rola a partir das 20h30 (MS), no Maracanã.

Semifinalista da edição passada, o clube carioca vai para sua oitava participação na Sul-Americana. Para evitar surpresas no início da caminhada em busca do título inédito, o lateral Gilberto pediu atenção redobrada durante os primeiros 90 minutos do duelo.

"A gente está muito confiante. Diniz fez uma reunião com a gente para falar do adversário, que não é muito conhecido. Ele nos mostrou os pontos fortes e o que temos de ter cuidado. Futebol pode nos reservar muitas surpresas", analisou o jogador, que retornou aos gramados na última sexta-feira (22/2), e estará a disposição do técnico Fernando Diniz, após ficar seis meses fora por conta de um edema ósseo no joelho esquerdo.

Do outro lado, o Antofagasta vai jogar pela primeira vez um torneio a nível internacional. No entanto, apesar de ser pouco conhecida dos brasileiros, a equipe tem se destacado no futebol chileno com campanhas cada vez mais consistentes. Ciente das dificuldades, o meia Caio Henrique garantiu um Fluminense fiel ao seu estilo de jogo.

"A gente sabe que a partida de amanhã será difícil. Jogar em casa é complicado, pois tem a questão do gol fora. Vamos encarar um rival fechado, então, temos de manter a nossa maneira de jogar. Com posse de bola e objetividade para buscar o gol. Sabemos que eles fizeram apenas duas partidas na temporada. Ganharam uma e perderam outra. Pelos vídeos, tem uma defesa boa. E provavelmente vão vir aqui para se defender e levar o resultado para o Chile. Vamos trabalhar firme, entrar focado e tentar alcançar uma vantagem para ir mais tranquilo para o segundo jogo", comentou.