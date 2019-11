Fluminense Fluminense faz promoção para lotar estádio contra Palmeiras Time carioca vem de vitória sobre o CSA

A ordem do Fluminense é lotar o Maracanã na próxima quinta (28) contra o Palmeiras. Para incentivar a torcida, a diretoria do tricolor vai oferecer ingressos a partir de R$ 5. O time vem embalado pela vitória, de 1 a 0, sobre o CSA em Maceió (Alagoas).

Segundo o técnico do Fluminense, Marcão, a equipe conseguiu três pontos muito importantes: “Nossa equipe foi inteligente, teve a posse de bola e conseguimos chegar ao gol. Fizemos um grande jogo e conseguimos pontos muito importantes para o decorrer do campeonato”.

O gol da vitória carioca veio de cabeça com o atacante colombiano Yony González aos quatro minutos do segundo tempo. Com a vantagem no marcador, o time administrou a vitória até o fim.

“Nós não queremos recuar a equipe. Queremos que nossa equipe jogue os 90 minutos em cima. Mas nem a melhor equipe consegue jogar os 90 minutos no campo adversário. Liverpool, Manchester City, PSG, em algum momento eles terão que defender”, declarou o treinador.

O resultado, alcançado no Estádio Rei Pelé na última segunda (25), tirou os cariocas da zona do rebaixamento e levou o clube das Laranjeiras aos 38 pontos e à 15ª colocação.