“Eu Alimento” FMB doa 3 toneladas de alimento para 7 entidades beneficientes da Capital "Em alusão ao 'Dia Mundial da Alimentação' a Fundação realizou essa grande ação em Campo Grande"

Na segunda-feira (16), Dia Mundial da Alimentação, a Fundação Manoel de Barros (FMB) entregou 3 toneladas de alimentos para sete instituições beneficentes de Campo Grande, oriundos da campanha “Eu Alimento”.

Segundo a Fundação, durante a campanha como forma de reconhecimento ao gesto de generosidade, cada 5 kg de alimentos não perecíveis doados, o doador pode concorrer semanalmente a presentes dos parceiros da FMB.

“Esta doação transforma a vida e a realidade das pessoas que atendemos, é de muita importância estas doações e nos ajudam muito. Somos muito gratos, pois crianças, jovens e idosos poderão ser ajudados”, declara Suely Gomes dos Santos da Associação De Moradores Arnaldo Estevão De Figueiredo II.

Foto: Divulgação/Assessoria

Os alimentos irão beneficiar entidades que tem entre seus usuários crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. São elas: Casa de Apoio São Francisco de Assis; Instituto Sul Mato Grossense para Cegos – ISMAC ; Afrangel; Associação de Moradores Arnaldo Estevão de Figueiredo II; Em Busca do Saber e Associação Assistencial Horizonte.

“A promoção da assistência social é um dos objetivos da Fundação Manoel de Barros, então com esta ação cumprimos parte desta finalidade. E para isto tivemos o esforço da equipe da Fundação Manoel de Barros", explica o Diretor FMB, Marcos Henrique Marques.

Ainda segundo Marcos, toda a ação da fundação só foi possível com a ajuda de parceiros, e com isso conseguiram atender várias instituições na Capital, "Com este resultado conseguimos contribuir com alimentos para sete instituições de Campo Grande, para que estas entidades possam ter um reforço no atendimento de seus usuários e fazer cestas básicas. E estamos felizes porque mais uma vez mudamos o mundo, qual mundo? O meu mundo, o seu mundo, o mundo dos usuários das instituições sociais” comemora o Diretor da FMB. (Com assessoria).