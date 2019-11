Incêndio Focos de incêndio diminuem, mas área queimada chega a 173 mil hectares no Pantanal Chuvas que voltaram a cair nas regiões colaboraram para amenizar a situação

Com a diminuição de 81 para 22 focos de incêndios na região do Pantanal, as áreas respiram mais aliviadas com as chuvas que caíram nos últimos dias, entretanto, a área queimada ainda segue aumentando e a atualização dos responsáveis aponta que 173 mil hectares já foram destruídos pelo fogaréu.

De acordo com o coordenador do Cedec-MS (Coordenadoria de Defesa Civil de MS), tenente coronel Fábio Catarinelli, os combates estão concentrados atualmente nas regiões de Corumbá e Aquidauana. Cerca de 169 militares estão trabalhando para manter a situação controlada na região do Passo do Lontra e outros 44 militares estão apostos na reserva do Rio Negro.

“[focos] Reduziu bastante e o pessoal do rescaldo continua. A chuva ajudou bastante, ela traz a umidade relativa do ar, diminui um pouco a temperatura, mas não faz a extinção. O problema da região e da vegetação é que a chuva apaga por cima e tem o material que está abaixo pegando fogo e demora para ser extinto”, disse.

Segundo Catarinelli, os focos de incêndio ainda que em menor escala, estão sendo vistos pelo monitoramento. Atualmente dos 22 focos, 16 estão concentrados em Corumbá e dois focos estão em Aquidauana.

Militares de Brasília

Mato Grosso do Sul recebeu um novo reforço para ajudar no combate contra os focos de incêndios que atingem a região do Pantanal. Na quarta-feira (6), cerca de 31 militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal retornaram para o Estado e na manhã desta quinta, viajaram para Corumbá.

A princípio, de acordo com Catarinelli, os militares do estado vizinho ficarão na região combatendo os incêndios até a próxima semana, entretanto, o coordenador da defesa civil explicou que caso os focos retornem ou aumentem no passar dos dias, a estadia pode ser prolongada por mais alguns dias.