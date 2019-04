Morador de rua Fogo atingiu tórax, braços, mãos e rosto de morador de rua atacado Segundo boletim médico do Hospital Auxiliadora, de Três Lagoas, homem de 46 anos teve 70% do corpo queimado, enquanto dormia em uma obra abandonada

O morador de rua e catador de recicláveis, Roberto Pedro da Silva, 46 anos, está internado em estado grave no Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas, depois de ter 70% do corpo queimado, na madrugada desta quarta-feira (3), enquanto dormia em uma obra abandonada.

Inicialmente, a informação do Corpo de Bombeiros era de que ele teve 60% do corpo queimado, mas o Hospital Auxiliadora atualizou o quadro clínico. De acordo com boletim médico, ele sofreu queimaduras de 1º e 2º graus no tórax, braços, mãos, rosto e pescoço, chegando a 70%. Silva está internado na área de emergência, em observação.

Caso - Conforme boletim de ocorrência, ele relatou aos policiais que, na noite ontem (2), parou para dormir numa obra abandonada, quando foi surpreendido por alguém que se aproximou, jogou sobre o corpo dele algum tipo de combustível e, na sequência, ateou fogo. O autor ainda não foi identificado.