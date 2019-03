Capital Fogo destrói cabine de caminhão em avenida da Capital

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas na manhã desta segunda-feira (25) em Campo Grande após incêndio destruir a cabine de uma carreta. O fato ocorreu na Avenida Costa e Silva, em frente à UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Conforme o Campo Grande News, o trânsito ficou parcialmente interditado, mas o fogo foi rapidamente combatido.

Apesar de as chamas se restringirem à cabine, militares do Corpo de Bombeiros avaliam perda total do veículo. Ninguém se feriu.