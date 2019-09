Fogo se espalha no dia mais quente do ano e Bombeiro pede ajuda do ExÃ©rcito

Fogo Fogo se espalha no dia mais quente do ano e Bombeiro pede ajuda do Exército Em Douradina, chamas se alastraram em minutos e se aproximaram da cidade; Bombeiro diz que há vários focos na região

O dia mais quente do ano com baixa umidade relativa do ar e ventos de até 44 quilômetros por hora tem vários focos de incêndio na região de Dourados nesta segunda-feira (9). São tantos focos que o comando do 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros requisitou apoio de equipes de outras cidades e pediu ajuda até ao Exército Brasileiro.

Ao Campo Grande News, o comandante do Bombeiro em Dourados, tenente-coronel Humberto José Sepa de Matos Filho, disse que equipes com dois caminhões-pipa da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada do Exército seguiram há pouco para as margens do anel viário, na região norte da cidade, para apoiar as equipes da corporação no combate ao incêndio que já dura pelo menos cinco horas.

As áreas afetadas por esse incêndio ficam entre a MS-156 e a BR-163, perto do armazém da Coamo. Além desse local, existem focos em outros pontos do anel viário, na margem da Avenida Guaicurus, em bairros do perímetro urbano e na BR-463, na saída para Ponta Porã.

Na hora do almoço, um incêndio em pastagens e palhas de lavouras de milho se espalhou nos arredores da cidade de Douradina, localizada a 30 km de Dourados. O fogo causou nuvem de fumaça. Imagens que circulam em grupos do aplicativo WhatsApp mostram as chamas perto da MS-470, que liga a BR-163 à cidade.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas em Douradina, mas continuam em vários outros pontos do município de Dourados, inclusive no trevo de acesso ao município de Laguna Carapã, na BR-463, perto de um acampamento sem-terra.

De acordo com o Guia Clima da Embrapa Agropecuária Oeste, às 13h27 de hoje foi registrada a maior temperatura de 2019 em Dourados – 38,3 graus. A umidade relativa do ar está em 19%. Também venta muito no município. Às 12h23, o vento chegou a 44 quilômetros por hora, considerado muito forte.