ARTIGO Fora assentamentos!

Por Omar Fares Sbeitan

O governo israelense, como se não bastassem a invasão e a ocupação do território palestino, expulsam os palestinos da Palestina, destrói suas casas, incendeiam suas igrejas e mesquitas, violam lugares sagrados e abençoados por Deus para muçulmanos e cristãos praticarem suas orações.

E arrancam as oliveiras, queimam as lavouras, envenenam as águas, impedem a entrada dos palestinos no território ocupado violentamente por Israel. As terras palestinas são confiscadas para que nelas sejam construídos assentamentos israelenses. Para morar neles, são recrutados colonos e até bandidos, treinados para invadir casas palestinas e atirar nos seus moradores. Isso tudo sem esquecer do muro que o governo israelense construiu em terras palestinas confiscadas.

Há anos que o mundo inteiro se manifestou, condenando o governo de ocupação israelense pelas suas atitudes e decisões terroristas, em especial a construção dos assentamentos, e pediu para suspender a construção, porque é ilegal,contraria as leis internacionais e desrespeita os Direitos Humanos.

Recentemente, o Conselho de Segurança da ONU votou contra esses assentamentos e recomendou ao Primeiro Ministro de Israel, Benjamin Netanyaho, que os desativasse. No entanto, o chefe do governo de Israel se negou, ignorando a resolução e continua construindo mais.

Com isso o povo palestino já perdeu mais que a metade do seu território e está sendo ameaçado de desaparecer do mapa.Nós, palestinos, estamos convocando cada ser humano amante da paz que se manifeste contra as decisões e atitudes do governo da ocupação israelense e que defenda o Estado Palestino Independente, com Jerusalém de capital. Não é favor, nem benefício, nem presente: é um direito legitimo dos palestinos.