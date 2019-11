Foragido compraria pistolas em Campo Grande para revender no MaranhÃ£o

Polícia Foragido compraria pistolas em Campo Grande para revender no Maranhão Ele estava evadido do sistema prisional de São Luiz

Caso foi registrado na Depac do Centro Foto: Arquivo/Midiamax

Francisco Souza Barbosa Junior, o ‘Francisco o Brejão’, de 26 anos, foi recapturado e detido na tarde de segunda-feira (26) na Rua dos Andradas, Vila Duque de Caxias, em Campo Grande. Ele é evadido do sistema prisional do Maranhão e estava em um carro que pediu por aplicativo quando foi abordado.

Policiais da Força Tática tinham a informação de que Francisco estava em Campo Grande. Ele foi abordado na esquina da Rua dos Andradas e Avenida Duque de Caxias em um HB20, conduzido por motorista de aplicativo. Ele apresentou um documento de identidade falso, mas acabou descoberto.

Segundo a polícia ele cumpre pena de mais de 9 anos por roubo e ataques a bases policiais do Maranhão e estava evadido desde o fim de outubro. Ele ainda tentou fugir após a abordagem, correndo, e agrediu os militares com socos e pontapés. Na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro ele revelou que veio para Campo Grande comprar pistolas que revenderia no Maranhão.

O rapaz não informou o vendedor ou comprador e responderá por uso de documento falso e resistência.