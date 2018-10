Foragido da Justiça é preso após viajar 313 km para arremessar drogas e celulares em presídio de MS

Um jovem de 23 anos foi preso nesta terça-feira (30), em Campo Grande, após tentar arremessar uma mochila com celulares, maconha e petrechos para o preparo de drogas. Conforme a polícia, ele é foragido da Justiça e foi flagrado nos arredores do presídio de segurança máxima, durante a madrugada, pedalando e com uma mochila nas costas.