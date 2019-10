Operação Hórus Foragido da Justiça é preso com crack em Dourados

Foto: Divulgação

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam, na noite de ontem (terça-feira), um homem de 24 anos de idade com duas porções de crack, com peso total de 18 gramas, mais R$ 412. A prisão ocorreu durante abordagens da Operação Hórus na cidade de Dourados.

Durante a checagem dos dados pessoais, juntos ao Sistema de Cadastro Criminal, os policiais localizaram um Mandado de Prisão a cumprir expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Dourados.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300.