Antônio João Foragido da justiça é preso no centro de Antônio João

Na manhã desta segunda-feira (21), em Antônio João, foi preso pela PM (Polícia Militar), um homem que estava com uma ordem de captura expedida pela Comarca de Bela Vista. Ele foi identificado no centro da cidade.

Conforme informações policiais, o homem e mais três pessoas seguiam em um veículo GM/Corsa, quando foram abordados pela equipe policial.

Durante checagem dos documentos pessoais dos ocupantes através do Banco Nacional de Mandados de Prisão, foi constatado que havia um mandado de prisão a cumprir em desfavor do condutor do veículo, de 34 anos, expedido em Setembro de 2018.

Diante das circunstâncias, os policiais deram voz de prisão ao autor e o encaminharam à Delegacia de Polícia Civil, aonde segue à disposição da justiça.