Foragido Foragido da Justiça há oito meses é preso durante rondas da PM em Dourados

Policiais militares da Rádio Patrulha prenderam na manhã desta quarta-feira (21/11) em Dourados, Denilson Rodrigo Chamorro, 26, morador no Jardim Novo Horizonte. Ele é foragido da Justiça.

De acordo com a ocorrência, a equipe realizava rondas de rotina pela rua Cafelândia, no Jardim São Pedro, e próximo ao cruzamento com a rua Araguaia, realizaram a abordagem no rapaz.

Com ele nada foi encontrado, porém, ao fazer a checagem no sistema de segurança pública, os militares constataram que ele é foragido há oito meses do sistema semiaberto, onde cumpre pena de dois anos e seis meses por roubo.

Encaminhado à delegacia do 1º Distrito Policial e colocado à disposição da Justiça.