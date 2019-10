Foragido da Justiça que viajava com droga foi preso pelo DOF em Ponta Porã

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam, na tarde de ontem (quarta-feira), um homem de 25 anos de idade por Tráfico de Drogas.

A prisão ocorreu durante abordagem do policiamento para fiscalização a um veículo de transporte de passageiros, em Ponta Porã (MS). Durante a vistoria, os policiais localizaram em uma sacola alguns volumes do entorpecente conhecido como Skank, com peso total de 2,3 quilos. O passageiro preso, que estava foragido da Justiça, disse que comprou a droga no Paraguai.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã, onde o homem foi autuado, em flagrante, por Tráfico de Drogas.