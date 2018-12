Campo Grande Foragido da justiça tenta fugir após acidente, mas acaba detido pela PM

Foi preso na manhã de hoje (10/12), em Campo Grande, o homem foragido da justiça, Aparecido Lemes da Silva, de 31 anos, após ter se envolvido em um acidente na Rua da Divisão, no Bairro Guanandi.

Conforme reportagem do Campo Grande News, Aparecido tentou fugiu a pé, mas acabou sendo detido pela PM (Polícia Militar) que passava pela região no momento.

O suspeito conduzia uma Honda Titan preta quando colidiu em um Fiat Palio branco. Ilma de Paula, de 59 anos, era a motorista do veículo e contou que assim que fez a conversão para entrar na Avenida Ezequiel Ferreira Lima foi atingida pelo motociclista que, segundo ela, “estava em alta velocidade e havia furado o sinal vermelho”.

Com a colisão, Aparecido ficou desacordado por alguns segundos.

“Quando ele acordou, levantou e saiu correndo”, relatou Ilma, conforme o site.

Os policiais descobriram então que Aparecido estava com um mandado de prisão em aberto, não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e nem a documentação da moto. Já preso, o motociclista relatou que a prisão era por conta de um roubo em 2011 na cidade de Ribas do Rio Pardo, mas que sequer sabia que era procurado pela polícia.

Ele lembrou que no dia do crime havia pego uma carona com amigos que no caminho “pararam para assaltar um carro”, mas reforçou que não sabia que estava participando de um assalto e muito menos que estava foragido agora.

“Trabalho há quatro meses. Como minha carteira está assinada não pensei que estava com mandado de prisão”.

Ainda segundo o Campo Grande News, Aparecido rebateu a versão do acidente contada pela motorista do Palio. Ele alegou que não estava correndo, não desrespeitou a sinalização e muito menos tentou fugir da polícia.

Além do roubo, ele também tinha passagem por porte ilegal de arma. Aparercido foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga.