Mandados de prisão Força-tarefa da Deam cumpre mandados de prisão em Campo Grande São cumpridos 42 mandados de prisão

Força-tarefa da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) realizada durante toda essa semana cumpre mandados de prisão preventiva em Campo Grande. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara de Violência Doméstica da Capital.

“Fazemos a checagem dos autores para saber se o mandado está aberto ou se o autor já foi recolhido ao sistema prisional”, explicou o investigador da Deam, Douglas Marques Silva.

De acordo com as informações da Polícia Civil, os policiais foram para as ruas para cumprir 42 mandados de prisão preventiva, solicitados pela delegada titular, Fernanda Félix e deferidos pela Justiça.