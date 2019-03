Lava Jato Força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro ganhará reforço

A força-tarefa da Operação Lava Jato no Rio deverá contar com três novos membros. O reforço foi autorizado pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e anunciado (26). A decisão foi tomada depois de uma reunião com os procuradores da Lava Jato, na sede do Ministério Público Federal no Rio , (25).

Segundo o acerto, dois dos novos procuradores que integrarão a força-tarefa vão atuar exclusivamente nas investigações. Na reunião, o procurador Eduard El Hage também pediu à PGR para ampliar a estrutura da investigação, de maneira “a atender a demanda que tem sido crescente”.

Resultados

O grupo da Lava Jato no Rio atua desde 2016, por meio de 11 procuradores. Este núcleo já apresentou 51 denúncias à Justiça Federal contra 312 pessoas, incluindo o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, secretários de estado e empresários, além do pedido de prisão preventiva do ex-presidente da República, Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco.

Os crimes investigados estão relacionados à corrupção de agentes públicos por meio do pagamento de propina, lavagem de dinheiro, cartel, peculato, formação de quadrilha, entre outros.

A operação já recuperou R$ 710 milhões em multas e acordos. Uma parte será investida em escolas públicas. Até agora, 40 pessoas foram condenadas. Somadas, as penas passam de 600 anos.