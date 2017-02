Educação Força-tarefa garante início do ano letivo em 173 escolas da Capital

O ano letivo de 2017 teve início nesta segunda-feira (6) em 173 unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme). Ao todo, a Reme conta com 94 escolas que oferecem Ensino Fundamental, para crianças na faixa etária de 6 a 14 anos, e 99 Ceinfs (Centros de Educação Infantil), destinados às crianças com idades entre 4 meses e 5 anos. Já no Ensino de Jovens e Adultos (EJA) é possível ingressar a partir de 15 anos, nas fases iniciais.

O balanço final do número de alunos que ingressaram na Reme este ano será fechado após a confirmação de matrículas de pelo menos cinco mil crianças que já estudam na Rede Municipal, mas ainda não procuraram a secretaria das escolas para efetivar a matrícula.

Além disso, ainda há os pais que perderam todos os prazos de pré-matrícula e estão sendo atendidos, até dia 10 de fevereiro, através de uma estrutura especial montada pelas equipes da secretaria e que está funcionando no Centro de Formação (Cefor), no próprio prédio da Semed.

Para deixar as unidades escolares organizadas para receber os alunos, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) vem realizando uma força-tarefa desde a primeira semana de janeiro. A pedido da secretária de Educação Ilza Mateus de Souza, a equipe fez um levantamento das escolas e Ceinfs que necessitavam passar por pequenas reformas e reparos e vem trabalhando, inclusive nos finais de semana, para realizar os consertos

A limpeza das escolas foi feita em parceria com a Solurb e a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, que também contou com a ajuda da equipe de manutenção da Semed. A força-tarefa realizou os serviços de capina, poda de árvores, manutenção de rede elétrica e troca de lâmpadas.

Quanto aos quatro Ceinfs e escolas que sofreram invasões e tiveram objetos furtados durante as férias escolares, as equipes da Semed providenciaram as reformas das salas e a aquisição de equipamentos furtados. Quatro Ceinfs e oito escolas foram alvos de furtos em janeiro. Quinze unidades passaram por pequenas reformas, mas não houve necessidade de modificar o calendário do ano letivo nestas unidades, pois os reparos já foram feitos.

Apesar da maioria da demanda emergencial ter sido resolvida, as equipes da Semed continuarão realizando levantamentos diários para garantir a infraestrutura e o bom funcionamento das escolas e Ceinfs

Outro ponto resolvido é quanto a entrega dos produtos que irão compor o cardápio das escolas e Ceinfs. A distribuição em todas as unidades terminou na sexta-feira (3), graças a parceria com as demais secretarias, que emprestaram veículos para realizar a entrega dos mantimentos

Já nos próximos dias a equipe de nutricionistas da Semed começa a acompanhar o preparo dos cardápios, junto às merendeiras. Ao todo, 115 toneladas de alimentos foram entregues para os dois primeiros meses de aulas e novas licitações estão sendo preparadas para garantir o abastecimento nos demais meses.

Sobre os kits de material escolar e uniformes, a secretária Ilza Mateus aguarda resposta da Prefeitura de São Paulo, já que a secretaria optou pela adesão a uma ata de registro da capital paulista para agilizar a entrega dos produtos e garante que todos os processos estão bem encaminhados.

Quanto ao material escolar, a secretária Ilza Mateus diz que havia um saldo de material escolar referente ao ano passado e que, por isso, foi possível atender algumas unidades localizados em bairros carentes.

União

A secretária Ilza Mateus ressaltou que o empenho das equipes da Semed foi primordial para garantir um início de ano tranquilo em todas as unidades escolares. “Queremos que os alunos tenham como foco os estudos porque estamos trabalhando para assegurar o bom funcionamento das escolas. Todos os profissionais estão unidos para resolver as questões emergenciais, trabalhando, inclusive, nos finais de semana”, declarou.

A secretária também destacou as atividades esportivas e culturais desenvolvidas no contraturno das escolas. “Elas serão mantidas, pois são fundamentais no processo pedagógico”, concluiu.

Satisfação

Todo o empenho das equipes da Semed em preparar as unidades escolares para o início do ano letivo foi reconhecido pelos pais. A dona de casa Maria Rosa Sales, avó do pequeno Heitor, de 2 anos e meio, acredita que o Ceinf será importante no amadurecimento do netinho. “Será maravilhoso. É importante para ele interagir com outras crianças”, afirmou.

A organização e limpeza dos Ceinfs também chamou a atenção da dona de casa Helena Rigotti, que pela primeira vez vai deixar a filha de um ano no Ceinf Paulo Siuffi, no jardim Marabá. “Adorei a escola. Vai ser ótimo para ela”, opinou.

Satisfeito também está o casal Edir e Verônica Pinheiro Rodrigues, que acompanhavam o filho Pedro Henrique, de 8 anos, aluno do segundo ano de estudos na escola municipal Elpídio Reis, no bairro Mata do Jacinto.

Verônica conta que o filho é especial e sempre teve acompanhamento de um professor auxiliar especializado em sala de aula. “Fomos muito bem recebidos aqui na escola e meu filho adora o lugar e os amigos. Os profissionais são muito competentes”, destacou.