Clima Formação de névoa úmida e predomínio de Sol nesta terça-feira em MS

Foto: Reprodução

Nesta terça-feira (20.11), o Sol predomina na metade Centro Sul de Mato Grosso do Sul com formação de névoa úmida ao amanhecer. Previsão de chuva para a região Centro Norte, mas de forma mais isolada e de menor intensidade em relação a ontem. Na Capital a previsão é de tempo nublado e clima fresco próximo aos 26C°.

As temperaturas voltam a subir chegando a máxima de 29ºC no Estado, contudo, as mínimas permanecem no mesmo patamar, em torno de 16ºC. A umidade relativa do ar cai para 55% com ventos de fracos a moderados com rajadas. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).