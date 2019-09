FESTANÇA Fort Atacadista anuncia 'Dia F' especial de aniversário de 20 anos As 38 lojas abrirão mais cedo com promoções, atrações e churrasco

A rede de mercados, For Atacadista terá grande promoção no dia 7/9, o conglomerado chama de Dia F, esse realizado há 5 anos. Nesse 'Dia F' especial, além de feriado da Independência do Brasil, a rede do Grupo Pereira vai aproveitar para comemorar o seu aniversário de 20 anos, as 38 lojas da rede espalhadas pelo país abrirão as portas as 6h da manhã com ofertas incríveis e atrações, a programação especial deve durar 24 horas.

Na Capital, a data terá apresentações, na unidade do Coronel Antonino haverá apresentação de dança da Associação Colônia Paraguai, além de degustação de costelas e churrasco.

A equipe de Marketing da rede em MS, explicou que a apresentação da dança do povo paraguaio é uma homenagem pela contribuição deles à formação da cultura plural campo-grandense.

O presidente da Colônia Paraguai de Campo Grande, Amado Leite Pereira, explicou que há cinco gerações diversas famílias paraguaias povoaram a Capital, alcaçando quase 70 mil pessoas. “Em alguns bairros da cidade, como Vila Popular e Jardim Itália, 90% dos moradores são paraguaios”, contou.

‘F’

O Dia F, já é uma marca do Forte Atacadista, a rede realiza todos os meses, no primeiro sábado, esse dia que conta com promoções a clientela.

O mês de setembro marca o aniversário da promoção que já dura cinco anos. Neste dia 7, várias unidades contam com atrações diferenciadas para celebrar a data.

A costelada e apresentações de música e dança paraguaia acontecem na unidade do Fort do Coronel Antonino, localizada na rua São Borja, 586, das 10 às 12h30. Nas unidades Moreninhas (Avenida Gury Marques, 4855), Guanandi (Avenida Presidente Ernesto Geisel, 501) e Presidente Vargas (Avenida Presidente Vargas, 1336) haverá churrasco e música, das 10 às 12h30.