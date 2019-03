Esporte Fórum de políticas públicas do esporte reúne gestores da área Governador aproveitou para entregar kits à rede estadual de ensino

Aconteceu nesta sexta-feira (22), na Capital, o III Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul e Encontro de Gestores 2019. O evento foi realizado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo (Auditório Germano de Barros), no Parque dos Poderes (região leste).

Com intuito de promover um debate e articulação para construção e implementação de políticas públicas para os próximos quatro anos no âmbito esportivo estadual, a Fundesporte reuniu os segmentos representativos da área esportiva, paradesportiva, de lazer, e gestores municipais e autoridades do poder legislativo.

Durante o evento foi feita uma avaliação e retrospectiva das ações realizadas pela Fundação nos últimos quatro anos de gestão, possibilitando a indicação de problemas, ideias e sugestões para a melhoria das atividades e ações que serão realizadas pela Fundesporte a partir de 2019.

Houveram debates e discussões sobre o tema do fórum e apresentado o pré-calendário de ações da Fundação para este ano.

Também foram entregues pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), juntamente com o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda e autoridades os primeiros kits de material esportivos para as escolas estaduais. Ao todo, aproximadamente 380 escolas serão contempladas com o investimento do Governo Estadual por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul.

"Estamos na expectativa para realização deste III Fórum e Encontro de Gestores. Para nós é de extrema importância a participação dos gestores e dos diversos segmentos esportivos do Estado e do poder legislativo e estadual, para que possamos debater e encontrar soluções para as ações que serão realizadas neste e nos próximos anos”, revelou Miranda.

O gestor também avalia como fundamental falar de políticas públicas no Esporte. “A política pública representa uma estratégia importante para qualquer país, visto que, através dela realizam-se ações visando ao bem comum, devido a isso precisamos tratar deste assunto também na área do esporte. Estudos revelam que é possível formar o caráter de um indivíduo através do esporte, principalmente na infância, por este motivo promovemos e damos grande importância para a iniciação no esporte escolar.”

Por meio do incentivo a prática do desporto, é possível observar que a melhoria acontece tanto nas questões de saúde pública, social e moral, pois exige disciplina e determinação para vencer os desafios.