Esporte Fórum discute ações no esporte para próximos quatro anos

O Palácio Popular da Cultura recebe nesta sexta-feira (22) a terceira edição do Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul, a partir das 8h.

Conforme divulgado pela Fundação de Desporto e Lazer do Estado (Fundesporte), o encontro atrai gestores municipais, deputados estaduais e representantes de federações e ligas esportivas.

A reunião pretende discutir construção e implementação de políticas públicas no esporte estadual para os próximos quatro anos. As ações da Fundesporte no último quadriênio também serão pauta do Fórum.

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) participa do Fórum para entrega simbólica de kits de material esportivos para escolas estaduais de Campo Grande, Sidrolândia e Terenos.

O deputado estadual Barbosinha (DEM) também contribui na reunião com um discurso sobre “incentivo fiscal para captação de recursos para programas esportivos”.

Ao fim do encontro, deve ser divulgado um pré-calendário de ações da Fundesporte para este ano.

ORÇAMENTO

O orçamento da fundação para o exercício de 2019 foi fixado em R$ 13,4 milhões pela Lei Orçamentária Anual (LOA). O valor é 56,7% menor que o estipulado para o ano passado - R$ 31 milhões.

Já o Fundo de Investimentos Esportivos (FIE), que financia atividades desenvolvidas pela Fundesporte, teve orçamento para 2019 firmado em R$ 13,5 milhões - 33,5% inferior ao de 2018 (R$ 20,9 milhões).