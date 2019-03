FÃ³rum Municipal de EducaÃ§Ã£o de Dourados Ã© dia 14 de marÃ§o

Fórum Fórum Municipal de Educação de Dourados é dia 14 de março

Na próxima quinta-feira (14) vai acontecer, no auditório da Prefeitura de Dourados, mais uma edição do FME (Fórum Municipal de Educação). O evento, às 8h, reunirá representantes da sociedade civil organizada, órgãos públicos, movimentos sociais e segmentos da comunidade educacional. Entre as ações principais, ocorrerá a posse dos novos coordenadores do FME.

Rose Cristiani Franco Seco Liston, representante do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) assumirá a função de coordenadora geral do Fórum Municipal de Educação de Dourados e Sidinéia Freitas de Oliveira Stropa, representante dos coordenadores pedagógicos das escolas públicas municipais, o cargo de coordenadora adjunta do Fórum Municipal de Educação de Dourados. A gestão atuará até março de 2021.

Entre as próximas ações propostas pela coordenação do FME estão, estudos e debates sobre a política municipal de educação, mobilizar a sociedade para a discussão de políticas educacionais, acompanhar a implantação e implementação da legislação específica da educação básica e da educação superior no município, promover a articulação entre os órgãos e segmentos da sociedade civil envolvidos com a educação no município, entre outras.

O Fórum Municipal de Educação de Dourados, criado pelo Decreto nº 551, de 12 de setembro de 2017, é órgão de consulta, assessoramento e de deliberação de propostas para políticas educacionais. É constituído de forma colegiada por representantes da sociedade civil organizada, órgãos públicos, movimentos sociais e segmentos da comunidade educacional.

No encontro do dia 14, o logotipo do FME será votado e definido pelos participantes. O direcionamento é fixar identidade e ser uma referência para se diferenciar dos demais fóruns constituídos tanto em Mato Grosso do Sul e no Brasil.