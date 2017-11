Fórum reúne órgãos de fiscalização de produtos alimentícios na Capital Painel do Sebrae/MS alinhará atuação de entidades; na sexta-feira ocorrem oficinas de capacitação para instituições de licenciamento

Na próxima quinta-feira, a partir das 13h30, o Sebrae/MS e a Secretaria de Estado de Saúde (SES) realizam em Campo Grande o Fórum Estadual de regularização de agroindústrias de alimentos e bebidas, em que órgãos envolvidos na fiscalização de produtos alimentícios de origem animal, vegetal e bebidas vão alinhar a atuação junto aos gestores públicos municipais e técnicos das vigilâncias sanitárias.

O painel vai debater temas como as agroindústrias no Mato Grosso do Sul; o controle de alimentos e bebidas no Brasil; e as atribuições e demandas dos órgãos fiscalizadores. “Houve uma renovação de 80% dos gestores e equipe no nosso estado na última eleição, o que gerou uma demanda constante por informações que esclareçam o papel dos órgãos públicos na regularização e fiscalização de agroindústrias” explica o analista técnico do Sebrae/MS, Julio Cesar da Silva.

Na sexta-feira (10/11), das 8 às 12 horas, ocorrem as oficinas Brasil Mais Simples, para instruir as entidades de licenciamento municipais sobre as novas orientações e atuação dos órgãos federais e estaduais.

Serão três capacitações que explicarão classificações de risco para a REDESIMPLES e para atividades econômicas sujeitas à vigilância; regulamentos nacionais; e integração de sistemas. O objetivo é nivelar procedimentos das instituições de licenciamento municipais, que têm formas de atuação diferentes para os mesmos casos, de forma a promover agilidade, desenvolvimento e segurança.

Ambos os eventos acontecem na sede do Sebrae, localizada na Avenida Mato Grosso, nº 1661, no centro da Capital.