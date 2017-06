Fórum Superação Fórum Superação debate o marketing e a propaganda nos negócios

O evento “Fórum Superação – O Marketing Alavanca o Presente e Assegura o Futuro”, realizado em parceria pelo Sinapro, TV Morena, Abap e Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), acontece amanhã (21), no auditório do bloco A da Católica, a partir das 19h. O convidado desta edição é o publicitário, jornalista e autor do livro Propaganda de A a Z, Rafael Sampaio, considerado o melhor jornalista especializado em comunicação de marketing do Brasil.

A palestra discutirá os desafios encontrados e os obstáculos que os profissionais de marketing encontram na área e debater a o papel da propaganda nos negócios. O debate entre acadêmicos e profissionais tem como objetivo ajudar ambos os lados a superar tais dificuldades.

A palestra foi elaborada de maneira que não só os acadêmicos de Publicidade e Propaganda, mas pessoas de todos os cursos possam ir, aprender e debater sobre o assunto.

Os ingressos e inscrições estão disponíveis pelo site www.sympla.com.br/sinaproms ou pelo telefone (67) 3384-8610. O valor é de R$ 30 para acadêmicos e R$ 60 para profissionais.