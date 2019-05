FFMS Francisco Cezário toma posse para novo mandato à frente da FFMS

O presidente da FFMS (Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul), Francisco Cezário de Oliveira, tomou posse na tarde desta terça-feira (30/4) para mais quatro anos à frente da entidade. A cerimônia ocorreu na sede da Federação após prestação de contas com os presidentes de clubes e ligas.

Entre os vice-presidentes empossados estão Jamiro Rodrigues de Oliveira, Marco Antonio Tavares, Romeu Castro, Carlos Alberto de Assis, Alfredo Zamlutti Junior, Joaquim Soares e Américo Ferreira da Silva.

Estevão Petrallas e Joaquim Soares, pediram afastamento do cargo para continuarem a frente de Operário e Ubiratan respectivamente.

"Sinto que o Operário ainda precisa do meu empenho e dedicação. Agradeço ao Presidente Francisco Cezario pela confiança, continuarei a disposição para contribuir com a Federação de Futebol no que estiver ao meu alcance, e o que for melhor para nosso futebol MS ", finalizou Petrallás.

O novo mandato será de abril de 2019 até 2023.