Clima Frente fria chega em MS provocando declínio de temperatura "A umidade relativa do ar ficará entre 30% e 90%"

Foto: Reprodução

Nesta terça feira (12.6), uma frente fria chega ao Estado provocando mudanças no tempo. Condição de céu nublado com possibilidade de chuva e início de declínio de temperatura nas regiões Sul, Sudoeste e Pantaneira de Mato Grosso do Sul.

As regiões Sudeste e Central continuam com tempo parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuvas a partir da tarde. Demais áreas com sol entre nuvens.

A umidade relativa do ar ficará entre 30% e 90% e as temperaturas devem variar de 15ºC a 32ºC. As informações do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

Confira como deve ficar a temperatura hoje em alguns municípios:

• Bonito – 15°C (mínima) / 25ºC (máxima)

• Campo Grande – 22ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

• Corumbá – 21ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

• Coxim – 21ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

• Dourados – 21ºC (mínima) / 27ºC (máxima)

• Naviraí – 15ºC (mínima) / 25ºC (máxima)

• Nova Andradina – 22ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

• Ponta Porã – 18ºC (mínima) / 24ºC (máxima)

• Três Lagoas – 22ºC (mínima) / 33ºC (máxima)