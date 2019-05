Frente fria Frente fria em MS deve trazer chuva e temperatura em 15ºC, prevê Inmet Antes de sábado e domingo, os termômetros podem chegar a 35ºC, com baixa possibilidade de chuva

O frio que se despediu de Mato Grosso do Sul nos últimos dias deve voltar com menos intensidade no fim de semana, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Mas, antes disso, a quinta e sexta-feira têm previsão de temperaturas mais elevadas, podendo chegar a 35ºC.

Campo Grande tem expectativa de termômetros entre 20ºC e 32ºC, amanhã (dia 30). No dia seguinte, varia entre 21ºC e 31ºC, enquanto no sábado e domingo, as mínimas previstas são 20ºC e 17ºC e as máximas em 31ºC e 25ºC, respectivamente. Nesta tarde, a Capital registra 30ºC, segundo o Instituto Nacional.

Muito mais do que temperatura baixa, a frente fria vinda do Paraguai deve trazer pancadas de chuva, segundo o boletim meteorológico. “Domingo a frente avança lentamente para o centro do estado, promovendo tempo muito instável, com pancadas de chuva e trovoadas fortalecidas, potencialmente fortes, especialmente na faixa centro-sul”.

O tempo ameno chega mais acentuado nas cidades localizadas ao sul de MS, como Amambai, Antônio João, Dourados, Douradina, Fátima do Sul, Itaporã, Laguna Carapã, Nova Alvorada do Sul, entre outros. A expectativa é que o dia amanheça, na quinta, sob névoa úmida em áreas do sul.

Os termômetros podem marcar 17ºC e chegar a 33ºC no sábado, enquanto no domingo fica entre 15ºC e 29ºC nesta região. Entre quinta e sexta, a temperatura prevista é 17ºC e máxima de 35ºC em praticamente todo Estado, exceto no sul e sudoeste.