CLIMA Frente fria não veio, mas manhã é fresquinha sem chuva em MS Sol aparece em grande parte do Estado, alerta para baixas umidades

Região Norte de Campo Grande, proximidades da UCDB Foto: Tero Queiroz

O penúltimo dia do mês, hoje (30) o dia é de céu limpo e temperaturas amenas em grande parte de Mato Grosso do Sul. Mesmo com sol aparecendo em quase todas as regiões o clima tem vento frio, algumas nuvens e sem previsão de chuva. O Clima Tempo alerta para as baixas humidades, de 25% a 50% nessa terça-feira.

Campo Grande registrou mínima de 17°C nas primeiras horas do dia, a tarde a máxima pode chegar aos 31°C.

Corumbá será a cidade mais quente, a mínima por lá foi de 19°C pela manhã, a tarde a máxima pode atingir 32°C.

Na fronteira continua frio. A mínima em Dourados foi de 16°C a máxima será de 29°C.

Ponta Porã registrou manhã ainda mais fria, com mínima de 15°C, a máxima por lá ficará na casa dos 28°C.

Três Lagoas registra manhã com mínimas de 18°C a máxima também pode chegar aos 31°C. Não há previsão de chuva para nenhum dos municípios.