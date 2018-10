Clima Frente fria se aproxima de MS após concentração de nuvens

Condição de céu nublado com possibilidade de chuva com acumulados significativos e em forma de temporais nas regiões Sudoeste, Sul e Sudeste de Mato Grosso do Sul. Já se tem registros da aproximação de uma frente fria no Sul do Estado.

As demais áreas seguirão com céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e acompanhadas de raios. Assim, a umidade relativa do ar varia de 97% a 35% e os termômetros registram de 20ºC a 36ºC.

As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.