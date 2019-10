Inmet Frente fria se aproxima e fim de semana será chuvoso em MS, aponta Inmet Nesta sexta-feira, frente fria entra no Estado pela região do Pantanal

A chegada de uma frente fria pela região oeste de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (18) promete deixar o fim de semana chuvoso no Estado, conforme aponta o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Segundo a previsão meteorológica, hoje a frente fria entra no Estado pelo Pantanal, deixando o restante do dia com tempo nublado. Poderão ocorrer pancadas de chuva em áreas isoladas. Amanhã (19), o tempo muda na região sudeste, diminuindo as temperaturas.

No domingo (20), a frente fria estacionará em Mato Grosso do Sul, deixando o tempo nublado, podendo ocorrer pancadas de chuva acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia, principalmente na região norte.

Na Capital, a semana começará com chuva. Na segunda-feira (21), a temperatura mínima será de 19°C e a máxima de 26°C. Na terça (22), a mínima e a máxima caem para 18°C e 25°C, respectivamente.