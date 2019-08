Frente fria Frente fria se aproxima e traz chuva para MS a partir de sábado, aponta Inmet Instituto também emitiu alerta de baixa umidade relativa do ar para todo Estado. Aviso é válido até o fim da tarde de hoje

O forte calor e a falta de chuva estão contados em Mato Grosso do Sul. É o que aponta o boletim do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) desta quinta-feira (29). O instituto aponta para a chegada de uma frente fria no sábado e chuva nas regiões oeste, sudoeste, centro e sul do Estado, com ligeira queda nas temperaturas, principalmente na segunda-feira.

Para Campo Grande, a previsão é de chuva no domingo, mas apenas pancadas isoladas, com mínima de 20ºC e máxima de 31ºC.

A previsão para o sábado no Estado é de céu claro a parcialmente nublado passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões sul e sudeste. Nas demais áreas, o tempo permanece nublado com névoa seca. A temperatura mínima para o dia será de 18ºC e a máxima pode chegar aos 39ºC.

O domingo e segunda-feira serão de céu nublado com pancadas de chuva isolada no sudoeste e sul do Estado. Nas demais áreas, segue parcialmente nublado a nublado. A mínima no Estado será de 15ºC e a máxima de 36ºC no domingo. No dia seguinte, os termômetros oscilam entre 14ºC e 33ºC.

O Inmet também emitiu alerta de baixa umidade relativa do ar para todo Mato Grosso do Sul. O aviso teve início no fim da manhã e é válido até às 18h, com umidade entre 20% e 30%, com grau de perigo potencial.

A orientação é beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.