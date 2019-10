Frigoestrela diz que comprava de fazenda limpa e nÃ£o sabia que ex-prefeito era um dos donos

RESPOSTA Frigoestrela diz que comprava de fazenda limpa e não sabia que ex-prefeito era um dos donos Ex-prefeito de Rondonópolis é suspeito de ser fornecedor que usava mão de obra escrava

Vista aérea do Frigoestrela Foto: Reprodução/Web

Matéria publicada nessa segunda-feira (14), pelo MS Notícias, em repercussão a investigação feita pelo portal Repórter Brasil, trouxe o nome de frigoríficos suspeitos de comprar do pecuarista e ex-prefeito de Rondonópolis, Hélio Cavalcanti Garcia, apontado como fornecedor de frigoríficos que vendiam produtos para as redes de supermercado Carrefour, Pão de Açúcar e Cencosud. Acontece que, Garcia figura na “lista suja”, que aponta pessoas ou empresas suspeitas de utilizarem mão de obra análogas a escravidão.

De acordo com a publicação, um dos frigoríficos envolvidos, que compravam produtos de Garcia, era o Frigoestrela. O frigorífico em questão enviou resposta a esse veículo de comunicação, atenuando sua desvinculação comercial com o suspeito. Por meio de nota, o Frigoestrela ressaltou que comprou da Fazenda Barreirinho, localizada no Mato Grosso e em conversa com a reportagem disse: “Não era do conhecimento da empresa que Hélio Cavalcanti era um dos donos da fazenda, assim que ficamos sabendo da situação comunicamos Hélio pedindo posicionamento sobre a acusação, mesmo assim já cortamos relação com ele, ainda que não comprávamos dele”.

Conforme o Frigoestrela, a fazenda não possui nenhuma restrição, ou mesmo figura na “lista suja”, do governo federal junto a Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo (Detrae) do Ministério Público do Trabalho.

Ainda de acordo com o Frigoestrela novas medidas de acompanhamento serão tomadas, para evitar novas relações com fornecedores em situações semelhantes.

Veja a nota na íntegra:

"Em resposta à matéria publicada ontem (14/10) no portal MS Notícias, o Frigorífico Estrela d´Oeste Ltda esclarece as compras mencionadas foram realizadas exclusivamente da Fazenda Barreirinho, localizada na Rod. MT 130 Km 15 a esquerda S/N, que não possui qualquer restrição, inclusive no que diz respeito ao cadastro editado pela Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo (Detrae) do Ministério Público do Trabalho.

Ao sabermos da citação do pecuarista Hélio Cavalcanti Garcia no referido cadastro, o comunicamos no intuito de apurar a situação e dar-lhe o direito de esclarecimento, também prestado por ele à imprensa e à justiça. Ainda assim, salientamos que, desde 14 de maio, já não mantínhamos mais qualquer tipo de relação com o pecuarista mencionado ou com qualquer uma de suas propriedades e assim seguiremos, como já faz parte de nossa prática, acompanhando os fornecedores junto aos cadastros oficiais, com visitas periódicas às propriedades, e coibição imediata da compra, em caso de qualquer restrição observada.

Com o objetivo de aprimorar essa prática, desde 13 de agosto deste ano, também contamos com uma assessoria especializada em gestão e monitoramento geo-espacial de riscos, de forma a apurar e a garantir a conduta ética de seus fornecedores", disse a empresa.