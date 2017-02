PMA Frigorífico é autuado em 500 mil após liberar gás poluente na atmosféra Causando mal estar de 21 funcionários

Frigorífico de Bataguassu foi autuado em 500 mil, nesta quinta-feira (09), após liberar gás poluente na atmosfera e causar mal estar nos funcionários após inalação do gás. Policiais Militares Ambientais receberam denúncia sobre vazamento de amônia no frigorífico do município.

Os policiais constataram o vazamento do gás que causou poluição atmosférica. Além disso, 21 trabalhadores que inalaram o gás foram encaminhados para o hospital e ficaram em observação, sendo todos liberados no final do dia.

O frigorífico, com domicílio jurídico em Bataguassu além da multa administrativa, pode responder por crime ambiental que prevê pena de seis meses a um ano de detenção, de acordo com a Lei 9.605/98 artigo 54.