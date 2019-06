Vagas de emprego Frigorífico está com vagas de emprego em três áreas Seleção será feita nos dias 4 e 5 de junho

Nesta terça e quarta-feira (4 e 5 de junho), a unidade do frigorifico JBS em Ponta Porã receberá currículo de cidadãos interessados nas vagas de eletricista industrial, enfermeiro do trabalho, pedreiro e operação de produção (Pessoas com Deficiência - PCDs).

Os candidatos poderão comparecer no prédio localizado na Rua Porto Murtinho, 2.324, a partir das 9h, munidos com currículo profissional e documentos pessoais (Carteira de Trabalho e RG).

Confira os requisitos necessários para cada vaga:

- Eletricista Industrial:

Curso técnico em eletrotécnica ou eletricista

industrial. É obrigatório ter NR 10, SEP 40, e é desejável ter experiência na função.

- Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem:

Curso técnico na área; habilidade com sistemas de informação e Pacote Office serão diferenciais. É desejável ter experiência na função.

- Pedreiro:

Desejável ter experiência na função.

- Operador de produção:

Não há necessidade de comprovar experiência na área.

Com informações da Assessoria de Imprensa