CLIMA Frio deixa MS e altas temperaturas já são registradas no interior Confira como fica o clima para a Capital e regiões do interior nessa quarta-feira (10)

Céu limpo em Campo Grande - MS Foto: Tero Queiroz

O dia amanhece fresquinho em Campo Grande, a mínima na Capital nessa quarta-feira (10), é de 11°C a máxima fica na casa dos 30°C, conforme o Clima Tempo. Não é previsto chuva para MS nessa quarta.

Em Três Lagoas a manhã registrou temperatura mínima de 15°C, a tarde o sol intenso pode elevar os termômetros para a casa dos 21°C, o tempo é seco sem previsão de chuva.

Dourados também teve início de quarta-feira fresquinha, com mínima de 14°C, agora o dia já aquece por lá, com máxima podendo atingir os 27°C. O céu é limpo sem previsão de chuva.

Como de costume, Corumbá deve ser o município mais quente nessa quarta-feira, pela manhã os termômetros registravam 18°C, logo às 8h, com a presença do sol o clima saltou para a casa dos quase 30°C, a máxima deve atingir os 32°C. Não há previsão de chuva.

O sol aparece o dia todo no céu limpo de Fátima do Sul, o município interiorano teve início de dia com termômetros na casa dos 16°C, a presença do frio começa a deixar de ser notícia por lá. Hoje, a máxima na cidade deve ser de 30°C. Não há previsão de chuva.

Ainda bem frio, foi assim o início da manhã dos moradores da cidade fronteiriça de Ponta Porã, as mínimas no início de hoje ficaram na casa dos 12°C, o vento frio provocou sensação de até 9°C, mas pela tarde, o sol aparece intensamente e o clima deve atingir os 27°C.

Costumeiramente é gelado o clima no município de Bela Vista, até antes do frio atingir todo Estado, por lá os termômetros baixos não são novidade. Esse ano por sua vez, a cidade registrou mínimas de até 3°C, visto com naturalidade pelos moradores mais antigos. Hoje, pode-se considerar que está “calor”, já que pela manhã os termômetros registram mínima de 14°C, a máxima deve atingir os quase 30°C. O céu fica limpo, sem previsão de chuva.

Turismo combina com calor, ainda mais se tratando de Bonito, cujo os pontos de visitação são rios de estrema beleza e água corrente gelada. Mas, hoje os turistas podem ficar tranquilos. A mínima no município é de 15°C e a máxima também pode chegar até os 30°C. Não há previsão de chuva.

Aos agricultores de São Gabriel do Oeste, alertamos para as baixas umidades, nessa região o clima já começou quente, na casa dos quase 20°C, no decorrer do dia, até o período das 12h, as temperaturas devem atingir os 30°C, podendo subir. À noite, o clima seco gera queda na temperatura, é indicado a ingestão de muita água.

.