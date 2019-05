TEMPO Frio e calor se misturam na véspera da volta de baixas temperaturas Confira o clima para esta terça-feira (21) em Campo Grande e interior

Registro do céu na região da Base Aérea em Campo Grande Foto: TERO QUEIROZ

Sol intenso acorda os sul-mato-grossenses nessa terça-feira (21). Na Capital do estado o dia amanheceu parcialmente nublado com termômetros na casa dos 19°C. Em Campo Grande, a tarde, é previsto máxima que pode chegar a casa dos 31°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O retorno do frio está previsto para esta quinta-feira (23), em MS.

Jardim, Nioaque, Bonito, Dourados, Ponta Porã e Amambai, terão mínimas de 17°C e máxima de 26°C.

Costa Rica, Cassilândia, Chapadão do Sul, Selvíria, Paranaíba e Três Lagoas, terão dia de céu parcialmente nublado a claro. Os termômetros registram mínimas de até 16°C, máximas podem atingir os 30°C.

Já em Corumbá, Miranda e Porto Murtinho, a mínima será de 20°C e máxima prevista pode chegara a casa dos 32°C.