TEMPO Frio é de 14°C na fronteira e chuva continua escassa em MS Algumas áreas podem ter nevoeiro, confira como fica o clima em sua região

Região Norte de Campo Grande Foto: Tero Queiroz

A semana começa com céu claro e baixas temperaturas em Mato Grosso do Sul, mesmo com sol intenso em algumas regiões o clima permanece frio nessa segunda-feira (29), com mínimas de até 14°C, a máxima chega aos 31°C em algumas áreas.

Segundo o Clima Tempo, em Campo Grande o dia será de Sol com algumas nuvens, a mínima de 16°C, sem previsão de chuva. A máxima fica na casa dos 31°C.

Em Dourados a manhã é fria, com mínima de 15°C, no céu algumas nuvens deixam a tarde sombreada, sem previsão de chuva a máxima nesse município será de 28°C.

Corumbá terá termômetros semelhantes, a mínima por lá será de 18°C e máxima de 31°C. O céu claro, sem previsão de chuva.

Ponta Porã registra a manhã mais fria, com mínimas de 14°C, o sol demora aparecer, o dia é nebuloso, sem previsão de chuva. A máxima a tarde pode chegar aos 26°C.

Três Lagoas tem manhã de sol com algumas nuvens, a mínima na casa dos 17°C e máxima de 30°C. Sem previsão de chuva. A umidade ficará entre 25% a 80% em todas as regiões, devido a escassez da chuva.